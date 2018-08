Oldenburg Der Nordwesten ist das Zentrum der deutschen Schweinezucht. Noch. Um im inzwischen globalen Wettbewerb um möglichst billiges Fleisch auf Dauer mithalten zu können, seien viele der heimischen Betriebe schlicht zu klein, warnt der Betriebswirt Dr. Albert Hortmann-Scholten von der Landwirtschaftskammer Oldenburg. Und der Experte, der selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, sieht noch ein Problem für die kleinen Höfe zwischen Weser und Ems: „Viele Jungbauern wollen nicht mehr wie ihre Eltern schuften müssen.“

Dabei hängen beide Pro­bleme zusammen: Damit die eigentlich viel zu kleinen Zuchtbetriebe überhaupt existieren können, bleibe den Besitzern oft nichts anderes übrig, als 365 Tage im Jahr zu arbeiten, erklärt Hortmann-Scholten. Doch auf eine solche Lebensperspektive hat auch der ländliche Nachwuchs keine Lust mehr: „Die jungen Bauern wollen heute auch mal in den Urlaub fahren oder ein freies Wochenende haben.“

Um das möglich zu machen, müssten die Zuchtbetriebe in der Region jedoch deutlich ausgebaut werden. Wo heute 300 bis 350 Sauen stehen, müssten es „aus ökonomischer Sicht“ 600 bis 800 sein, rechnet Hortmann-Scholten vor. Das Dilemma: „Genau diese landwirtschaftlichen Großbetriebe will eigentlich niemand haben.“

Zusätzlich verschlimmert werde die Situation der heimischen Schweinezüchter durch den „überbordenden Tierschutz“, klagt der Vertreter der Landwirtschaftskammer. So würde die stete Verschärfung der Auflagen für die Tierhaltung nicht nur viel Geld kosten, sondern auch negative Folgen für die Beschäftigten haben: „Warum werden denn in der Landwirtschaft und in der Fleischindustrie die schlechtesten Löhne gezahlt?“, fragt Hortmann-Scholten und beklagt, dass in der Diskussion über nachhaltige Landwirtschaft „die soziale Frage komplett vernachlässigt“ werde.

So sei es doch niemandem zuzumuten, in einem mit Stroh ausgedeckten Stall zu arbeiten, wie es sich die Tierschützer mit Blick auf die Schweine wünschen. „Über die damit verbundene Staubbelastung der Mitarbeiter spricht keiner“, so Hortmann-Scholten.

In welch schwieriger Lage die Züchter sind, zeige auch der Streit über eine möglichst schmerzfreie Kastration der Eber. So habe allein schon die Debatte darüber zur Folge gehabt, dass männliche Schweine zunehmend schlechter bis gar nicht mehr zu verkaufen sind. „Aldi nimmt nur noch Fleisch von weiblichen Schweinen an, die Chinesen und Italiener verweigern den Kauf von Ebern, die chemisch betäubt wurden – was sollen wir nun machen? Alle männlichen Tiere direkt nach der Geburt schreddern?“, sagt Hortmann-Scholten und kommt zum Schluss: „Wenn wir unsere Landwirte wieder motivieren wollen, dann muss sich etwas ändern.“