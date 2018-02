Oldenburg Wieder einmal werden in deutsche Wohnzimmer Bilder eines Krieges gesendet. Die Armee des Nato-Mitglieds Türkei kämpft in Nordsyrien gegen Milizen der YPG, die in der Grenzregion zur Türkei eine de facto Autonomie der Kurden errichtet hat. Die türkischen Medien sprechen von „Terroristen“. Für andere sind die Kurden „Freiheitskämpfer“. Viele Zuschauer fragen sich indes, wieso dieser Konflikt zwischen „Türken“ und „Kurden“ immer wieder mit solcher Brutalität und Ausdauer aufgegriffen und geführt wird.

Die Antwort auf diese Frage setzt sich jenseits der tagespolitischen Anlässe aus wenigstens zwei Aspekten zusammen. Beide haben eine lange, teilweise Jahrhunderte alte Geschichte, die mit der Entwicklung des türkischen und kurdischen Nationalismus eng verknüpft ist.

Autorin dieses Beitrages ist Prof. Sabine Mangold-Will. Die Historikerin und Islamwissenschaftlerin lehrt an der Universität zu Köln.

Als nach dem Ersten Weltkrieg das Osmanische Reich besiegt war und zerschlagen werden sollte, hofften auch die politischen Vertreter der Kurden, dass nun ein kurdischer Nationalstaat entstehen würde. Anlass zu dieser Hoffnung gab ihnen das 14 Punkte umfassende Friedensprogramm des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson vom Januar 1918. Punkt zwölf sah dabei für die nicht-türkischen „Nationalitäten“ des alten Osmanischen Reiches die „zuverlässige Sicherheit des Lebens und eine völlig ungestörte Gelegenheit zur selbständigen Entwicklung“ vor. Auf dieses Selbstbestimmungsrecht beriefen sich auch die kurdischen Nationalisten. Ja, es wurde sogar eine kurdische Ein-Mann-Delegation bei den Verhandlungen in Paris zugelassen.

Tatsächlich sah der Friedensvertrag mit dem Osmanischen Reich von 1920 – der Vertrag von Sèvres – in den Paragrafen 62 bis 64 zunächst eine Autonomie und perspektivisch, unter bestimmten Bedingungen, die staatliche Unabhängigkeit Kurdistans vor.

Doch dieser Vertrag sollte nie umgesetzt werden. Schon 1923 wurde er durch den Vertrag von Lausanne ersetzt. Dort war von Kurden und Kurdistan keine Rede mehr. Die Türkei hatte durchgesetzt, dass die Begriffe und damit auch die politischen Ansprüche der Kurden, nicht mehr erwähnt wurden.

Die wichtigste westliche Macht der Zeit, Großbritannien, ging auf diese Forderung ein, weil sie selbst gerade einen Krieg gegen die Türken verloren hatte.

Seither kämpfen kurdische Nationalisten aller politischen Couleur mit den 14 Punkten Wilsons und dem Vertrag von Sèvres in der Hand für ihre Anerkennung als Nation mit dem Recht auf politische Autonomie oder Unabhängigkeit.

Der Staat, der ihnen am deutlichsten diese Anerkennung als eigenständiges „Volk“ und „Nation“ verweigert, war und ist seit dem Ende des Ersten Weltkrieges die Türkei.

Machtpolitisch geht es dabei natürlich um die Angst, Territorium insbesondere im Südosten der heutigen türkischen Republik zu verlieren. Doch spielen genauso langfristige, über Jahrhunderte gewachsene und verinnerlichte Denkmuster eine Rolle.

Zu den festen Überzeugungen des türkischen Nationalismus gehört, dass die Türken innerhalb des Nahen Ostens, wie zuvor bereits im Osmanischen Reich, allen anderen, nicht-türkischen „Völkern“ überlegen seien.

Diese Einstellung äußerte sich in den Jahrhunderten auf unterschiedliche Art und Weise; stets aber wurden die nicht-türkischen, also nicht türkisch sprechenden und nicht-sunnitisch-orthodoxen Bevölkerungsgruppen als essenziell minderwertig betrachtet. Deren Zukunft wurde einzig und allein in einer vollständigen „Fusion“ mit dem Türkentum gesehen.

Wer sich jedoch – sei er Kurde, Armenier, Grieche oder Jude – solchen Ansprüchen verweigerte und gegen den Staat „rebellierte“, dem drohten die Sultane ebenso wie später die türkischen Nationalisten im Osmanischen Reich und der Türkischen Republik mit „Zerstörung“.

Bezeichnend ist es daher, um nur ein Beispiel zu nennen, dass der türkische Außenminister 1927 dem britischen Botschafter in Ankara mitteilte, wenn die Kurden einen eigenen Nationalismus vertreten würden, würde es ihnen ergehen wie den „Indianern“: Sie würden „verschwinden“. Der türkische Staat werde sie, wie zuvor die Armenier und Griechen, „vertreiben“. Dass es den türkischen Nationalisten in der Regierung damit blutiger Ernst war, zeigte sich zehn Jahre später: Für viele Kurden ist bis heute der Name „Dersim“, wo 1937 ein Aufstand von größtenteils Zaza sprechenden, alevitischen Kurden brutal (auch mit Luftangriffen) niedergeschlagen wurde, zum Synonym für diese entgrenzte Gewalt des türkischen Staates gegen seine kurdischen Bürger geworden. Auf türkischen Landkarten gibt es Dersim heute nicht mehr; es wurde in Tunceli umbenannt. Mit dem Namen sollte nach dem Willen des türkischen Staates zugleich auch die Erinnerung an dieses Ereignis verschwinden.

• Zur deutsch-türkischen Geschichte hat Sabine Mangold-Will ein Buch veröffentlicht: Begrenzte Freundschaft: Deutschland und die Türkei 1918-1933. Wallstein Verlag, 2013, 539 Seiten, 33,99 Euro.