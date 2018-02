Oldenburg /Berlin Wohin die Reise der neuen Groko geht, sagt schon der Titel des Koalitionsvertrages. Ganz oben steht da „Europa“. Erst danach kommt „Deutschland“. Das Motto: Europa first. Deutschland muss sich hinten anstellen.

Im Inneren setzt sich dieses Prinzip fort. Nach der Präambel folgt sofort ein Europa-Kapitel, und das hat es in sich: Ziel ist gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Die Rolle Brüssels will die Groko quer durch alle Politikfelder stärken. Das kostet natürlich Geld, und deswegen bietet Schwarz/Rot an, freiwillig noch mehr deutsches Geld nach Brüssel zu schaufeln. Zudem wird diese Regierung den Weg in die europäische Schuldenunion im Schweinsgalopp weiter beschreiten – mit einem europäischen Währungsfonds, der marode Mitgliedsländer stützt.

Ansonsten bleibt die Groko sich außenpolitisch treu. Bemerkenswert: Die Bekenntnisse in der Russland- und Ukraine-Politik schließen sich gegenseitig aus. Die Ideen zur Bekämpfung von Fluchtursachen bleiben vage. An die Adresse der Türkei gibt es klare Worte gegen einen EU-Beitritt, und an die Israels einen drohend erhobenen Zeigefinger.

Der designierte SPD-Außenminister Martin Schulz ist jedenfalls wie geschaffen für dieses Programm. Es steht zu vermuten, dass er sein Amt eher wie ein EU-Amtsverweser, denn im deutschen Interesse führt. Schulz träumt ja ganz offen von den „Vereinigten Staaten von Europa“. Das ist noch immer mehr, als über seine CDU-Kollegin im Verteidigungsministerium zu sagen ist. Unter Ursula von der Leyen dürfte alles seinen gewohnten Lauf nehmen. Der Ministerin ist es in ihrer letzten Amtsperiode schon nicht geglückt, das Beschaffungschaos in der Bundeswehr zu ordnen, dafür hat sie durch Genderoffensiven Aufmerksamkeit erregt.