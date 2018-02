Oldenburg /Berlin Es fällt schwer, sich zu erinnern: jubelnde Sozialdemokraten, eine strahlende Parteiführung, Sigmar Gabriel Arm in Arm mit seinem Freund Martin Schulz, der gerade mit 100 Prozent zum Parteichef der SPD gewählt worden war. Das hatte vor ihm noch niemand geschafft. Kein Schumacher, kein Ollenhauer, kein Brandt. Der 19. März 2017, der Tag, an dem Schulz zu „Mister 100 Prozent“ wurde, scheint Ewigkeiten entfernt.

Seitdem hat Martin Schulz in Rekordzeit so ziemlich alles verraten, wofür er einst zu stehen vorgegeben hatte. Der betont bodenständige Buchhändler aus Würselen hat sich als wortbrüchiger, machtbesessener Egoist entpuppt. Sein offenbar von der Parteispitze erzwungener Rückzieher – der inzwischen dritte, nach der revidierten Absage an die Groko und dem gebrochenen Versprechen, unter Angela Merkel auf keinen Fall Minister werden zu wollen, – soll zwar der Schadensbegrenzung dienen. Am Ende dürfte er den Schaden für die gesamte SPD aber noch einmal vergrößern. Das liegt auch an Sigmar Gabriel, der zutiefst beleidigt seine kleine Tochter instrumentalisierte, um Schulz persönlich anzugehen und so verdientermaßen seine eigene kleine Chance auf einen Verbleib im Auswärtigen Amt pulverisiert haben dürfte. Die Partei zerlegt sich selbst.

Die SPD hat es nicht nur versäumt, nach dem 19. März 2017 ihr verschwommenes sozialdemokratisches Profil zu schärfen, dessen Reste sie nun auch noch für sechs Ministerposten geopfert hat. Die Partei hat öffentlich auch ihren guten Umgang begraben. Sollte sich das desolate Bild der SPD nicht bald ändern – und dafür reicht Schulz’ Abzug bei Weitem nicht – versinkt die mitgliederstärkste Partei Deutschlands in nicht allzu ferner Zukunft in der Bedeutungslosigkeit. Auch das hat vor Schulz noch niemand geschafft. Kein Schumacher, kein Ollenhauer, kein Brandt.