Oldenburg /Berlin /Rom Malta hat sich bereit erklärt, alle 65 Migranten an Bord des deutschen Rettungsschiffes „Alan Kurdi“ an Land zu lassen. Die Menschen würden umgehend auf andere europäische Länder verteilt, teilten die Behörden Maltas am Sonntag nach Gesprächen mit der EU-Kommission und Deutschland mit.

Die „Alan Kurdi“ – benannt nach dem dreijährigen syrischen Flüchtlingsjungen, dessen Leiche im Spätsommer 2015 an einem Strand in der Türkei angespült wurde – hatte eine tagelange Irrfahrt auf dem Mittelmeer hinter sich. Am Vortag hatte sie vergeblich vor Lampedusa auf die Erlaubnis gewartet, in den Hafen der italienischen Insel einlaufen zu dürfen.

„Auf keinen Fall“, hatte Italiens rechtspopulistischer Innenminister Matteo Salvini dekretiert und harte Strafen angedroht. Daraufhin drehte das Schiff notgedrungen Richtung Malta ab, wo es am Sonntagnachmittag ankam.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte seinen Kollegen zuvor noch aufgefordert, die Dauerkrise der Rettungsschiffe zu beenden. „Wir können es nicht verantworten, dass Schiffe mit geretteten Menschen an Bord wochenlang im Mittelmeer treiben, weil sie keinen Hafen finden“, schrieb er am Samstag in einem Brief an Salvini. Der wies das prompt zurück. Eher würde er die Migranten per Bus direkt in die deutsche Botschaft fahren lassen.

Trotz Verbots war das italienische Rettungsschiff „Alex“ mit 41 Migranten am Samstag in den Hafen Lampedusas eingelaufen. Es folgte dem Beispiel des Rettungsschiffes „Sea-Watch 3“, das vor einer Woche unter dem Kommando der niedersächsischen Kapitänin Carola Rackete mit 40 Migranten eingefahren war und dort nun auf ihren Prozess wartet.

Aus Solidarität mit den Seenotrettern im Mittelmeer demonstrierten am Samstag bundesweit Tausende Menschen. In Oldenburg gingen rund 300 Menschen auf die Straße. Dort sprach auch Sören Moje vom Rettungsschiff „Sea-Watch 3“.

Auch europäische Politiker dringen auf eine rasche Lösung der Flüchtlingskrise: Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn forderte eine neue EU-Seerettungsmission.