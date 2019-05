Oldenburg /Berlin Bundeswahlleiter Georg Thiel sieht die seit Jahren steigende Zahl der Briefwähler kritisch. „Eine hohe Wahlbeteiligung ist gut für den demokratischen Willensbildungsprozess. Die Verfassung und die darauf beruhenden Gesetze sehen aber die Stimmabgabe an der Urne, also am Wahlsonntag, als Grundsatz vor“, sagte er. Die Briefwahl beeinflusse die Prinzipien der gleichen und geheimen Wahl. „Der Wahlzeitraum wird auf mehrere Wochen gestreckt.“

Wenige Tage vor der Europawahl am 26. Mai verzeichnen viele Kommunen in Niedersachsen eine deutlich gestiegene Zahl von Briefwahlanträgen im Vergleich zur Wahl 2014. Allein in Oldenburg wurden bis Montag 15 840 Briefwahlanträge abgegeben, vor fünf Jahren gab es lediglich 10 281 Briefwähler. Insgesamt sind dort 129 809 Menschen berechtigt, an der EU-Wahl teilzunehmen. „Das zeigt auf jeden Fall, dass das Interesse an der Europawahl sehr groß ist“, sagte Stadtsprecher Stephan Onnen. Allerdings lassen sich nach Angaben der Städte aus der hohen Zahl der Briefwahlanträge keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Wahlbeteiligung ziehen – dafür muss die Wahl selbst abgewartet werden.

Bei der Europawahl 2014 hatte der Anteil der Briefwähler hierzulande mit 25,3 Prozent einen neuen Rekordwert erreicht. Bei der Bundestagswahl 2017 gaben sogar 28,6 Prozent der Wähler ihre Stimme per Brief ab, 2013 hatte die Quote noch 24,3 Prozent betragen. Zur Notwendigkeit einer Reform wollte sich Thiel aber nicht äußern: „Ob es bei dem derzeitigen Verfahren der Briefwahl Änderungen geben sollte, ist nicht vom Bundeswahlleiter zu beurteilen, sondern vom Parlament oder gegebenenfalls vom Bundesverfassungsgericht.“