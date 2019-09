Oldenburg Auf der Suche nach einem neuen Vorsitz hat die SPD am frühen Sonntagabend die Reihe ihrer Regionalkonferenzen in Oldenburg fortgesetzt. Bereits um kurz nach 16 Uhr, nach Öffnung der Türen zur Weser-Ems-Halle, füllte sich der Festsaal bis auf den letzten Platz. 700 Gäste verfolgten gespannt, wie die eigentlich 15 Kandidaten, sieben Duos und ein Einzelkämpfer, sich um den SPD-Bundesvorsitz bewarben. Einzelbewerber Karl-Heinz Brunner und Petra Köpping, Duo-Partnerin von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, ließen sich aber entschuldigen.

Aus der gesamten Weser-Ems-Region und darüber hinaus waren Interessierte nach Oldenburg gekommen, um zu sehen und zu hören, wie die Bewerberinnen und Bewerber um die Nachfolge der zurückgetretenen Andrea Nahles sich die Zukunft der SPD vorstellen. Insbesondere Polit-Profi Boris Pistorius (59) konnte in Oldenburg punkten und war während der Talkrunde, in der das Publikum sich zu Wort melden konnte, einer gefragtesten Kandidaten.

Zuvor hatte der frühere Osnabrücker Oberbürgermeister, der mit Köpping vom gesamten niedersächsischen SPD-Landesverband unterstützt wird, in seiner fünfminütigen „Bewerbungsrede“ auf seine eigenen kommunalpolitischen Wurzeln und die seiner Tandem-Partnerin Köpping verwiesen. „Wir müssen wieder näher an die Menschen und die Dinge häufiger aus der kommunalpolitischen Perspektive angehen“, sagte Pistorius unter dem Applaus des Publikums und versprach mit Blick auf den zuletzt enormen Personal-Verschleiß an der SPD-Parteispitze: „Neue Dramen wird es mit uns nicht geben.“ Beifall erhielt der Innenminister zudem für seine klare Kante gegen die AfD. Pistorius sprach von einer „Gefährdung unserer demokratischen Grundordnung“, der er auch weiterhin entschieden entgegentreten werde.