Pistorius in Sorge wegen Drohungen gegen lokale Politiker

Oldenburg /Böhl-Iggelheim Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sorgt sich wegen der Drohungen gegen Kommunalpolitiker, Polizei, Verwaltungsmitarbeiter, Rettungskräfte oder ehrenamtlich Tätige. Das sagte der SPD-Politiker aus Osnabrück im NWZ-Interview. Auch er sei schon beschimpft und bedroht worden.

Dass Pistorius’ Aussagen nicht aus der Luft gegriffen sind, zeigt ein aktueller Vorfall. Am Montagabend wurde der scheidende Oberbürgermeister von Hockenheim (Baden-Württemberg) von einem Unbekannten schwer verletzt. Der Angreifer habe am Haus des 67-jährigen SPD-Politikers Dieter Gummer in Böhl-Iggelheim (Rheinland-Pfalz) geklingelt, teilte die Polizei mit. Als Gummer im Hof den Unbekannten traf, schlug dieser ihm unvermittelt die Faust ins Gesicht. Gummer stürzte und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Er wird im Krankenhaus behandelt. Der Täter entkam zu Fuß. Die Motivlage sei unklar, sagte ein Sprecher der Polizei.