Audio-Interview der Woche zum Corona-Update: Johnson & Johnson – Das kann der Impfstoff des US-Konzerns

Oldenburg /Bremen Mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson hat die EU Kommission im März den vierten Corona-Impfstoff in der Europäischen Union zugelassen. Voraussichtlich ab April wird er nach Deutschland geliefert. Laut Bundesgesundheitsministerium ist eine Liefermenge von 36,7 Millionen Impfdosen vereinbart.

Die Vorteile des Johnson & Johnson-Impfstoffs, der vom belgischen Tochterunternehmen Janssen entwickelt wurde: Er muss nicht so stark gekühlt werden wie die mRNA Impfstoffe von Biontech oder Moderna. Außerdem soll bereits eine Impfung ausreichen. Andere Hersteller spritzen ihr Vakzin hingegen zweimal.

Mehr zur Wirksamkeit und Nebenwirkungen im Podcast

Was den Impfstoff von den anderen unterscheidet, wie wirksam er gegen die Coronavariante B.1.1.7 ist und was man über Nebenwirkungen weiß, das sind die Themen des Audio-Interviews mit Frau Prof. Dr. Ulrike Haug, Leiterin der Abteilung Klinische Epidemiologie am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen.

Schon seit längerer Zeit zugelassen sind in Deutschland die Impfstoffe der der Hersteller Biontech, Moderna und AstraZeneca. Über 8 Millionen Deutsche haben dadurch schon mindestens eine Impfdosis erhalten. Über 3,5 Millionen sind schon vollständig geimpft.