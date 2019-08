SPD-Kandidaten stellen sich vor

Oldenburg /Bremen Die Kandidaten für den Parteivorsitz der SPD werden sich auf 23 Regionalkonferenzen der Basis vorstellen. Auftakt ist am 4. September in Saarbrücken, Abschluss am 12. Oktober in München. Die Mitglieder des SPD-Bezirks Nord-Niedersachsen werden am Sonntag, 15. September, in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg Gelegenheit haben, sich ein Bild von den Kandidaten zu machen. Genau eine Woche zuvor findet die Regionalkonferenz in Bremen statt.

Nach Angaben der Partei hat sich bisher etwa ein Fünftel der 426 000 SPD-Mitglieder für die Online-Abstimmung über den Parteivorsitz angemeldet.