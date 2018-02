Oldenburg /Brüssel Die Zeitumstellung entzweit die Gemüter – und könnte bald abgeschafft werden. Zumindest, wenn es nach dem EU-Parlament geht. Zwei unserer Kollegen haben da ganz unterschiedliche Meinungen

PRO SOMMERZEIT von Christian Schwarz

Wer sich die Artikel zur eventuell bevorstehenden Abschaffung der Zeitumstellung anschaut, könnte zittrige Hände bekommen – und das nicht wegen der eisigen Temperaturen. Denn offensichtlich steht am letzten März-Wochenende der Untergang des Abendlandes, wenn nicht der ganzen Welt bevor. Da liest man von hohen Gesundheitsrisiken, es werden Unfallstatistiken herangezogen – und überhaupt scheint die Umstellung auf die Sommerzeit eines der dringlichsten Probleme unserer Zeit zu sein.

Doch was ist eigentlich schlimm daran, die Uhr im Frühling eine Stunde vor und im Herbst eine Stunde zurückzustellen? Klar, eine Stunde weniger Schlaf klingt nicht nach dem Hauptgewinn in der Lotterie des Lebens. Aber es geht hier um eine Stunde an einem Tag. Wer einmal in seinem Leben am Tag vor der Arbeit ein wenig zu kräftig gefeiert hat, weiß, dass es sich hierbei um einen Umstand handelt, der zwar kurzfristig unangenehm ist, doch am nächsten Tag in den meisten Fällen schon wieder vergessen.

Verursacht die Zeitumstellung Probleme im Berufsalltag? Es mag Berufsgruppen geben, für die das gilt. Man liest derzeit von Fahrplänen, die zweimal im Jahr angepasst werden müssen, damit der Verkehr weiter fließen kann. Aber Sonderfahrpläne gibt es auch Weihnachten – und über die Abschaffung der Feiertage hat das EU-Parlament auch nie beraten. Die Umstellung kommt nicht überraschend, es gibt genug Zeit, darauf zu reagieren.

Was vielmehr am 25. März um 2 Uhr passiert, ist, dass die Sonnenscheindauer sich an den Alltag der allermeisten Menschen anpasst. Im Frühling und Sommer stehen sie im Hellen auf und haben auch nach der Arbeit noch etwas Sonnenlicht. Und das ist schließlich gesund – für Körper und Seele! Schafften wir die Sommerzeit ab, würden Millionen, zumindest im Juni, schon ab 4 Uhr den Sonnenschein im eigenen Bett verschlafen. Ganz abgesehen davon, dass laue Sommerabende im Hellen schon um 22 Uhr enden würden.

Das alles soll also verschwinden? Zunächst erst einmal nicht. Denn das EU-Parlament hat lediglich die Kommission damit beauftragt, die Zeitumstellung zu prüfen und gegebenenfalls abzuschaffen. Was allerdings auch heißt: gegebenenfalls beizubehalten. Hoffen wir auf Letzteres, der lieben Sonne wegen.

CONTRA SOMMERZEIT von Detlef Drewes

Wenn das Leben aus dem Takt gerät, hört der Spaß auf. Die Umstellung der Uhren im Frühling und Herbst mag vielleicht technisch eine Kleinigkeit sein, der Organismus aber gerät jedes Mal aus dem Gleichgewicht. Mit teilweise dramatischen Folgen. Nun mag das nur ein Aspekt der bisherigen Praxis sein, sich immer wieder auf eine neue Zeit einstellen zu sollen – was übrigens viele Urlauber per Fernreisen in weitaus größerem Ausmaß und nur allzu gerne tun. Viel entscheidender ist wohl die Zusammenschau der Erkenntnisse, die Fachleute längst vorgenommen haben: Positive Effekte dieses Rituals sind praktisch nicht erkennbar.

Die Geschichte von Energieeinsparungen hat sich ebenso als unsinnig herausgestellt wie andere Versuche, den Wechsel von Sommer- zu Normalzeit und wieder zurück zu begründen. Stattdessen kostet der Griff ans Uhrwerk, sofern es noch um analoge Geräte handelt, etliche Millionen – das beginnt bei Zügen, die plötzlich stehenbleiben oder eine Stunde länger unterwegs sind bis hin zu internationalen Geschäften, bei denen der Partner plötzlich in einer neuen Zeit lebt. Die Europäische Kommission wird nun noch einmal auflisten, was oft genug untersucht wurde und dabei vor allem die Konsequenzen für den gemeinsamen Markt im Auge haben.

Doch damit ist die Frage, ob wir nun dauerhaft die normale oder die sommerliche Uhrzeit einführen, noch unbeantwortet. Ein Thema, das sich für innerfamiliäre Diskussion ebenso hervorragend eignet wie für Stammtische. Dabei halten Fachleute die Herausforderung für im Grunde nicht existent. Denn tatsächlich besteht auch ihrer Meinung nach der wichtigste positive Effekt in jenen langen, lauen Sommerabenden, die uns die bisherige mitteleuropäische Sommerzeit bescheren. Ob die dunkle Jahreszeit noch eine Stunde mehr oder weniger dunkel sei, wäre leicht zu verschmerzen, wird argumentiert.

Also gibt es ihn eben doch – den menschlichen Faktor, der sogar unsere Zeit bestimmen könnte. Und dem wir nur allzu gerne die Regie darüber überlassen würden, was unsere Uhren demnächst anzeigen. Die Helligkeit möglichst lange auszunutzen und ihre positive Wirkung auf unseren Biorhythmus zu genießen, mag vielleicht keine messbare, aber ganz sicher eine spürbare Konsequenz einer solchen Zeiteinstufung sein. Dem Europäischen Parlament sei deshalb – ebenso wie der EU-Kommission in Brüssel – gesagt: Wir wollen die Sommerzeit. Am liebsten jeden Tag.