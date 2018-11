CDU-Vorsitz: Interviews mit den drei Kandidaten

Oldenburg Die Spannung steigt vor der Wahl des CDU-Vorsitzenden am 7. Dezember beim Bundesparteitag in Hamburg. Als aussichtsreichste Kandidaten bewerben sich Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn um die Nachfolge von Angela Merkel.

In drei Exklusiv-Interviews für diese Zeitung wird den Bewerbern auf den Zahn gefühlt. Den Anfang macht in dieser Ausgabe Bundesgesundheitsminister Spahn. Dass der 38-Jährige in den meisten Umfragen weit abgeschlagen genannt wird, will er nach eigenen Worten als Ansporn nehmen. Das Rennen sei längst nicht entschieden, sagt er. Dass er die gesellschaftliche Debatte um den UN-Migrationspakt neu angestoßen hat, wertet er positiv: „Ich begrüße, dass dieser Antrag proaktiv auf dem Parteitag vorgelegt und abgestimmt werden soll.“