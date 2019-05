Debatte um Artikel über Martin Sellner

Oldenburg An Martin Sellner, Kopf der rechtsgerichteten Identitären Bewegung in Österreich, scheiden sich die Geister. Entsprechend kontrovers wird über das Porträt „Wer ist Martin Sellner“ von NWZ-Autor Dr. Alexander Will diskutiert, das am 10. Mai erschienen ist. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob man der Galionsfigur der Identitären „ein Forum bieten“ darf. Unsere Meinung: Sellner prägt die EU-kritische Diskussion in Österreich – deshalb ist es wichtig, über ihn zu schreiben. Anders sehen das z. B. die Jusos: „Wir lehnen es ab, (mit) Rechtsextremen über ihre demokratiefeindlichen Theorien und Absichten zu sprechen“.

Der offene Brief der Jusos an die NWZ im Wortlaut unter: bit.ly/nwzdebattesellner