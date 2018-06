Oldenburg /Dresden Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat Mängel und Versäumnisse bei der Bundeswehr eingeräumt. 25 Jahre des Kürzens und Schrumpfens hätten Lücken bei Material und Ausstattung hinterlassen, sagte die CDU-Politikerin beim Tag der Bundeswehr am Samstag in Oldenburg. Immer wieder gebe es Schlagzeilen, was „gerade wieder nicht schwimmt, nicht rollt oder nicht fliegt oder wo es an der persönlichen Ausstattung der Soldaten hapert“. Einiges sei übertrieben, vieles treffe zu. „Was 25 Jahre lang gekürzt worden ist, das schütteln wir nicht ohne weiteres in zwei, drei Jahren wieder aus den Kleidern“, sagte die Ministerin. Die Ministerin kündigte Investitionen in den Standort Oldenburg an – 23 Millionen Euro sind für die kommenden Jahre geplant.

Den Tag der Bundeswehr, mit dem die Truppe für sich werben will, gibt es seit 2015. Er zog nach Angaben des Verteidigungsministeriums in diesem Jahr rund 220 000 Besucher an. In Oldenburg gab es einen Tag der Offenen Tür in der Henning-von-Tresckow-Kaserne.