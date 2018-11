Oldenburg Merkel muss weg! – Groß steht es auf Plakaten geschrieben. Oder eine aufgebrachte Meute schreit diesen Imperativ nach Leibeskräften hinaus. Ist das fair? Ist es tatsächlich das, was am Ende bleibt? Sicher nicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist eine pragmatische Politikerin, die vielleicht nicht überall beliebt ist, dafür aber viele Jahre für Deutschland und Europa erfolgreiche Arbeit geleistet hat. Für sie müssen die letzten Monate daher vorgekommen sein wie ein Albtraum – den sie jedoch größtenteils selbst verschuldet hat.

Sie ist es nicht gewohnt, Konflikte offen auszutragen, Schwächen zu offenbaren. Kritik lässt sie abprallen. Aber es wurde in den letzten zwei bis drei Jahren immer schwieriger, eine klare Handschrift in ihrem Tun zu erkennen. Zögern, Abwarten, Aussitzen. Bloß keine eindeutige Stellung beziehen. Damit hat sie nicht nur die SPD als Groko-Partner ins Nirwana katapultiert. Mit dieser Marschroute hat sie auch einen Teil der Bevölkerung gegen sich aufgebracht.

Dabei lief für sie doch alles so gut. 1991 wird Angela Merkel Bundesministerin für Frauen und Jugend, 1994 Umweltministerin. Im Jahr 2000 wird sie zur Parteivorsitzenden der CDU Deutschlands und 2005 zur Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Von der „Kohlschen Ziehtochter“ zu „Mutti Merkel“ und zur mächtigsten Frau der Welt. Solch eine beeindruckende Karriere kann nur jemand hinlegen, der auf der Klaviatur der Macht bestens spielen kann. Das gelingt ihr aber nicht mehr.

Erfolgreiche Zeiten sind in der Krise vergessen. Einen ruhmreichen Abschied wird es nicht geben. Die sonst so weitsichtige Angela Merkel hätte das eigentlich kommen sehen und schon 2017 den Hut nehmen müssen.

Bei ihr war allerdings von Anfang an klar, dass sie so lange wie möglich auf ihrem Stuhl kleben und somit den perfekten Absprung verpassen wird. Sie ist ein Machtmensch. Und Machtmenschen hängen bis zum bitteren Ende am Amt. Sie glauben, dabei das Heft des Handelns jederzeit selbst in der Hand zu haben. Das glaubt die Kanzlerin auch wohl jetzt noch, obwohl inzwischen klar ist, dass ihr Abschied auf Raten keineswegs selbstbestimmt ist. Längst sind Kräfte am Werk, die kräftig an ihrem Stuhl sägen.

So ist es bestimmt kein Zufall, dass der von Merkel vor neun Jahren vom Hof gejagte Friedrich Merz bestens vorbereitet als möglicher Nachfolger als CDU-Parteichef und vielleicht auch Kanzlerkandidat punktgenau bereit steht. Das ist keine spontane Eingebung von Merz, das ist eine konzertierte Aktion. Selbst die Junge Union, die ihrer Kanzlerin die ganzen Jahre über die Treue gehalten und ihr auf Wahlkampftouren immer frenetisch zugejubelt hat, geht seit längerer Zeit auf Distanz. Merkel begibt sich auf den Weg in die Isolation. Ein Schicksal vieler gescheiterter Machthaber.

Eine Erklärung für den langsamen Niedergang könnte darin liegen, dass sie sich während ihrer gesamten politischen Laufbahn der Verantwortungsethik verschrieben hat. Mit Sicherheit darf man ihr hierbei unterstellen, dass sie diesem Tun stets eine gewissenhafte Reflexion zugrunde gelegt hat. Solch ein ausschließlicher Blick auf das Ergebnis des Handelns kann auf Dauer aber nur gelingen, wenn man über ausreichend Macht verfügt. Das ist bzw. war bei Merkel der Fall, denn Ja-Sager hatte und hat sie in ihrem Umfeld genug, und Widersacher wurden gekonnt aus dem Weg geräumt.

Nur ein einziges Mal, so könnte man zumindest meinen, hat sie gesinnungsethisch und somit genau gegenteilig gehandelt. Und zwar in der Flüchtlingsfrage. Die Absicht ihres Handelns war gut. Moralisch, ethisch und humanitär absolut zu vertreten. Das wird an dieser Stelle in keiner Weise infrage gestellt. Aber die „Wir schaffen das“-Ansage war nun einmal völlig untypisch für die Kanzlerin. Sie hat gehandelt, ohne den Blick auf die Folgen zu werfen, ohne zu schauen, welche Wirkung ihre Absicht haben könnte. Für eine Realpolitikerin par excellence ein sehr ungewöhnliches Verhalten.

Ihre politischen Gegner und Feinde aus den eigenen Reihen deuten das als ein Zeichen der Schwäche und wagen sich nach und nach aus ihren dunklen Ecken. Niccoló Machiavelli hat es in seiner Abhandlung „Der Fürst“ (1513) krass formuliert, es trifft die Situation aber sehr genau: „Verächtlich macht sich ein Fürst, wenn er für wankelmütig, leichtsinnig, weibisch, furchtsam und unentschlossen gehalten wird.“

Die „überraschende“ Rückzugsankündigung als CDU-Chefin war auch keineswegs so freiwillig und spontan, wie sie es einem vorgaukeln möchte. Die Kanzlerin ist seit geraumer Zeit eine Getriebene. Eine Rolle, die ihr als Machtmensch überhaupt nicht gefallen kann. Den Abgang vorzubereiten, ist da nur die logische Konsequenz. Schlimm für sie und ihre treuen Anhänger. Andere wiederum werden sich freuen, wenn sie endlich sagen können: „Leben Sie wohl, Frau Kanzlerin.“

Es könnte für sie indes noch richtig ungemütlich werden, sollte Friedrich Merz tatsächlich Parteichef werden. Denn dieser trägt ebenso wie Merkel ein potentes Macht-Gen in sich. Und sobald er das CDU-Ruder übernommen hat, will er mehr. Dann lautet seine Devise: „Merkel muss weg!“

Carsten Bickschlag https://www.nwzonline.de/autor/carsten-bickschlag Redaktionsleitung Friesoythe

Redaktion Münsterland Tel: 04491 9988 2900 Lesen Sie mehr von mir

Ein Online-Spezial mit allen Texten zur Reihe „Das Ende der Ära Merkel“ finden Sie unter www.nwzonline.de/merkel-aera