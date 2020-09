Freitag Für Meinung: Europa benötigt eine gemeinsame Außenpolitik

Oldenburg In den 69 Jahren des europäischen Einigungsprozesses entstanden acht Verträge, im Schnitt also alle achteinhalb Jahre ein neuer. Es ist somit wieder an der Zeit, zu diskutieren, wie es mit der Europäischen Union weitergehen soll.

Für folgende Überlegungen meinerseits waren vor allem drei Impulse ausschlaggebend, erstens der Wahlspruch der EU ,,In Vielfalt geeint“. Zweitens die Stärken der derzeitigen Europäischen Union und ihre Vorteile für die Mitgliedstaaten. Drittens die immer rauer werdenden Weltmeere der internationalen Politik, welche es bestmöglich zu meistern gilt, wenn wir Europäer weiterhin in Sicherheit und Wohlstand leben möchten.

,,In Vielfalt geeint” kann als Handlungsmaxime für die zukünftige Struktur der Union dienen. Es ist nicht mehr die Frage nach den United States of Europe (Churchill, Böhmermann, etc.) oder dem Europa der Vaterländer (AfD, Lega) als Frage der sich gegenseitig ausschließenden Konzepte von Nationalismus und Europäismus. ,,In Vielfalt geeint” wird zur Antwort auf die finale Frage nach der europäischen Integration. Man kann sich darunter folgendes vorstellen: Nach innen bleiben die Nationen untereinander weiterhin souverän, anders als etwa die Befürworter einer europäischen Republik argumentieren, nach außen bildet jedoch die EU eine Einheit. Die vielfältigen Nationen werden in ihrer gemeinsamen Stimme nach Außen geeint. Diese Einheit kostet jedoch, so müssten für eine wirklich handlungsfähige Union die nationalen Regierungen weitere Kompetenzen abgeben. Einen deutschen, französischen oder italienischen Außenminister würde es nicht mehr geben.

Autor dieses Beitrages ist der Schüler der Graf-Anton-Günther Schule, Patrick Marquardt (18).

Die größte Stärke der Europäischen Union ist die Möglichkeit, den Amerikanern, Chinesen und anderen ebenbürtig gegenüberzutreten. Als Beispiel hierfür dienen die zahlreichen Handelsabkommen, welche die Europäische Union mit Dritten ausgehandelt hat und somit europäische Standards zum weltweiten state of the art machte. Zwar mögen die Handelsabkommen der EU egozentrisch und protektionistisch sein, so sichern diese doch unseren Wohlstand und halten uns einen Platz am Tisch der Global Player frei. Diese starke Verhandlungsposition könnten die nationalen Regierungen allein nicht annähernd erreichen. Somit ergeben sich in der EU zwei Probleme im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik: Erstens das Einstimmigkeitsprinzip, weshalb Kooperationen nur punktuell möglich sind, und zweitens die verschiedenen Narrative der Außenpolitik, welche besonders im deutsch-französischen Vergleich sichtbar werden.

Zur Zeit ist Außen- und Sicherheitspolitik vor allem Kompetenz der nationalen Regierungen und nicht der EU. Deshalb gibt es eine Einstimmigkeitsverpflichtung, wenn die EU gemeinsam außen- und sicherheitspolitisch aktiv werden möchte. Erst einmal kocht jeder sein eigenes Süppchen und sollte einmal ein außenpolitischer Kochwettbewerb stattfinden, tut man sich zusammen, sofern sich alle einig sind, dasselbe Gericht nach demselben Rezept kochen zu wollen. Dieses Prozedere ist nicht nur aufwendiger als wenn ein Außenminister sich vor die Presse stellt und seine außenpolitischen Ziele erklärt, es ist auch deutlich ineffizienter und anfällig für Manipulation von außerhalb. So soll es dazu gekommen sein, dass Griechenland aufgrund seiner ökonomischen Abhängigkeit von China im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen gegen eine Resolution der EU stimmte, welche Menschenrechtsverletzungen Chinas verurteilte. Zwar mag sich der Schaden auf VN-Ebene in Grenzen halten, man sollte sich jedoch bewusst sein, dass selbiges im Rat der EU passieren könnte. Das Ergebnis wäre eine EU, die in Chinafragen fortan handlungsunfähig würde, da keine Einstimmigkeit erzielt wurde.

Neben der Einstimmigkeit, welche schleunigst durch ein Mehrheitsvotum ersetzt werden sollte, sieht man verschiedene Herangehensweisen vor allem in Bezug auf militärisches Engagement. Während die Bundesrepublik beinahe eine Militärphobie hegt, stellt sich Frankreich den Herausforderungen. Als türkische Kriegsschiffe in griechischen Gewässern kreuzten, schickte Macron militärische Unterstützung nach Griechenland, um Geschlossenheit und Solidarität zu zeigen. Merkel hingegen telefonierte mit Erdogan, statt sich auf die Seite der Griechen, unserer europäischen Mitbürger, zu schlagen. Fairerweise muss man sagen, es blieb ihr auch nichts anderes übrig, denn die Bundesrepublik besitzt im Gegensatz zu Frankreich eine Parlamentsarmee. Natürlich kann der diplomatische Ansatz von der Bundeskanzlerin im Gegensatz zur macron’schen Militärentsendung präferiert werden, andererseits bleibt festzuhalten, dass sämtliche diplomatischen Bemühungen der Bundesrepublik (bspw. Libyenkonferenz) keine Fortschritte brachten. Einen weiteren Konflikt, diesmal zwischen EU-Staat und NATO-Mitglied, kann sich die europäische Sicherheitsarchitektur nicht leisten. Wenn warme Worte wieder die ultima ratio sind, sieht es düster aus. Wenn ich meine Freunde nicht beschütze, wer wird mich dann beschützen?

Möglicherweise kann eine Synthese beider Herangehensweisen im Rahmen einer europäischen Sicherheitspolitik neue Chancen bieten, denn da die Idee der vereinten Stimme nach Außen im Handel bisher so gut funktioniert hat, sollte sie um die Bereiche der Außen- und Sicherheitspolitik erweitert werden. Wenn die Staaten der Europäischen Union in diesen rauen Weltmeeren weiterhin souverän sein möchten, dann geht dies nur in Kooperation. Krisen wie in der Ukraine, Syrien oder der Griechenland-Türkei-Konflikt erfordern eine europäische Feuerwehr. Wenn die Staaten der EU weiterhin warten, bis das Feuer zusätzlich durch großmachtsfantasierende Feuerteufel verstärkt wurde, können die kleinstaatlichen Kommandozentralen noch so sehr schuften. Wir benötigen eine geeinte Diplomatie, eine geeinte Armee, eine geeinte Union, um unsere Vielfalt verteidigen zu können. Sein oder nicht sein? Die Frage wäre übertrieben, dennoch bleibt es ein Unterschied, ob man Teile seiner Souveränität freiwillig nach Brüssel oder unfreiwillig nach Peking abgibt. Wenn die EU weiterhin in Sicherheit leben möchte, muss sie sich diese Sicherheit selbst schaffen, anstatt auf Wunder zu hoffen.