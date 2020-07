European Medical School: Kein Geld für Uni-Neubau

Oldenburg /Hannover In der Corona-Krise will die niedersächsische Landesregierung im nächsten Haushaltsjahr auf neue, politisch längst geplante Projekte verzichten. In einem ersten Schritt sollen 200 Millionen Euro eingespart werden. Wie Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) auf Anfrage der NWZ bestätigte, ist die Finanzierung der Baukosten von rund 142 Mio. Euro für die Universitätsmedizin in Oldenburg aktuell nicht darstellbar. Das Projekt findet sich nicht im Haushalt 2021, der ein Volumen von rund 39,5 Milliarden Euro hat.

Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann zeigte sich extrem enttäuscht: „Das ist ein schwerer Schlag!“ Er wisse nicht, wie das Land die Ausbildung von rund 200 Medizinstudenten im Jahr 2025 ohne entsprechende Gebäude realisieren wolle. Seit Jahren kämpfe die Region für die European Medical School (EMS), die die Versorgung mit Ärzten im Nordwesten sicherstellen solle. Die Stadt Oldenburg halte extra ein Grundstück in 1a-Lage zurück, damit dort die Uni-Medizin bauen kann. Die Gebäude seien die Voraussetzung für Forschung und Lehre. Die Universität hatte das Bauvorhaben mit „höchster Priorität“ für den Landeshaushalt angemeldet.

Auch die Universität Oldenburg äußerte sich „fassungslos“ über die Entscheidung der Finanzplaner. Ohne Medizin-Neubau sei die „Verstetigung“ der humanmedizinischen Ausbildung nicht möglich, erklärte eine Sprecherin – und damit auch nicht die Sicherung der künftigen ärztlichen Versorgung im Nordwesten.

Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) hatte während der Haushaltsklausur der Landesregierung am Montag erneut die politische Priorität der European Medical School betont. „Um die Studienplätze an der EMS wie geplant mittel- und langfristig auf 200 aufstocken zu können, müssen wir als Land in den Standort investieren“, sagte er der NWZ. Der Bedarf für das Forschungsgebäude an der EMS bleibe jedoch unstrittig. Thümler: „Die Diskussion über den Haushalt 2021 ist nicht abgeschlossen, sondern wird auf parlamentarischer Ebene fortgeführt.“