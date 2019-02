Oldenburg /Hannover Niedersachsens Sozial- und Gesundheitsministerin Carola Reimann steht auch nach der heftigen Kritik und der Demo Tausender Gegner am Wochenende in Hannover weiter zur Pflegekammer. Im NWZ-Interview sagte die SPD-Politikerin zu den überhöhten Beitragsbescheiden und zum Fehlstart der neuen Einrichtung: „Die Kammer muss jetzt deutlich machen, dass sie an der Seite der Pflegekräfte steht. Wenn wir in der Vergangenheit schon eine gute Vertretung gehabt hätten, wäre die Situation heute sicher anders. Deshalb braucht es eine Vertretung der Pflegenden.“

Bereits während einer NWZ-Podiumsdiskussion am Donnerstag machte sich großer Unmut über die Kammer breit.

Sehen Sie ein VIDEO von der kompletten Veranstaltung im Bericht