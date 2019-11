Susanne Menge für Grüne im Landtag

Oldenburg /Hannover Nach der Wahl von Belit Onay (Grüne) zum Oberbürgermeister in Hannover zieht die Oldenburgerin Susanne Menge in den Landtag ein. „Ich habe der Landeswahlleitung zugesagt, das Mandat anzunehmen“, sagte die 59-Jährige am Montag der NWZ. Die Grünen-Politikerin hatte ihre Wiederwahl in den Landtag 2017 knapp verpasst und steht auf der Nachrückerliste ganz oben. Menge tritt ihr Mandat in der nächsten Landtagssitzung (19.-21. November) an. Ihre pädagogische Arbeit an der IGS Helene-Lange Schule in Oldenburg will die gebürtige Bad Zwischenahnerin nach einer Übergangsfrist abgeben.