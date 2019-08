Jede Menge Hintergrund zur Wahl im Osten

Oldenburg Die Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen an diesem Sonntag versprechen eine politische Erschütterung des Landes. Schneidet die CDU schlecht ab, bricht die SPD weiter ein und wird die AfD in Potsdam oder Dresden gar stärkste Fraktion, werden nicht nur die Regierungsbildungen schwer, sondern es könnte auch die Zukunft der Großen Koalition in Berlin auf dem Spiel stehen.

Vor der Wahl war NWZ-Nachrichtenchef Alexander Will in der Region eine Woche lang unterwegs. Entstanden sind Reportagen, Interviews und Stücke zum Anhören, die ein umfassendes Bild der unruhigen Situation vor allem in Sachsen zeichnen. Da geht es um die AfD, die Nachwirkungen der DDR-Zeit und die Folgen von 30 Jahren Umbruch für die Menschen, aber auch um Energie und Klimawandel. All das steht auf der Internetpräsenz unserer Zeitung.

