Oldenburg Zwei Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge des zurückgetretenen Oldenburger Bischofs Jan Janssen. Ein Vorbereitungsausschuss hat der Synode jetzt den Oldenburger Oberkirchenrat Thomas Adomeit (48) und Propst Johann Schneider zur Wahl vorgeschlagen.

Das Parlament der evangelischen Kirche im Oldenburger Land trifft sich am 22. September in Oldenburg zu einer Sondersitzung zur Wahl des neuen Bischofs. Synodenpräsidentin Sabine Blütchen berichtete am Donnerstag über die Kandidatensuche. Insgesamt habe der Ausschuss mit zwölf möglichen Bewerberinnen und Bewerbern Kontakt gehabt. Eine Frau habe letztlich nicht gewonnen werden können.

Mit Adomeit und Schneider gebe es zwei gleichermaßen geeignete, aber durchaus unterschiedliche Nachfolge-Kandidaten. Jan Janssen hatte im vergangenen Herbst nach zehn Jahren auf das Bischofsamt verzichtet, um künftig Seemannspastor in Rotterdam zu werden.