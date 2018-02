Oldenburg Angela Merkel hat die Parole ausgegeben: „Weiter so!“ Die Personalie Annegret Kramp-Karrenbauer dient dem Machterhalt der Kanzlerin und der Verteidigung ihres politischen Vermächtnisses – der Sozialdemokratisierung der einst bürgerlichen CDU.

Die designierte Generalsekretärin ist eine Vertraute der Kanzlerin mit ähnlichen Ideen. Dabei wird die Katholikin aus dem Saarland besser als die Protestantin aus dem Osten in der Lage sein, symbolisch-konservative Herzensbedürfnisse der Partei – zumindest scheinbar – zu befriedigen. Kramp-Karrenbauer hat sich in der Vergangenheit etwa gegen die Homo-Ehe und für Kreuze in Gerichtssälen ausgesprochen. Derartiger verbaler Scheinkonservativismus ändert jedoch nichts daran, dass sie in den entscheidenden Fragen auf Merkel-Linie liegt. Im Klartext bedeutet das offene Grenzen für Asylbewerber sowie links der Mitte zu verortende etatistische Vorstellung in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Kein Wunder: Im Saarland ist das Parteisystem insgesamt stark nach links verschoben. Der SPD bescherte dieses Phänomen einst Oskar Lafontaine.

Im Unterschied zur Kanzlerin, die ihre besten Tage hinter sich hat, profitiert die Saarländerin vom Glanz des Erfolges. Immerhin hat sie unter widrigen Umständen eine Landtagswahl grandios gewonnen. Und doch ist sie nur der Damm Merkels gegen konservativ und wirtschaftsliberal angehauchte Kritiker wie Jens Spahn und Carsten Linnemann. Die Kanzlerin macht mit der Personalie klar, dass sie keine Veränderung des auf links gedrehten Generalkurses der CDU zulassen wird – auch nicht nach ihrer Abdankung. Das ist ein schwerer Fehler: Damit öffnet sie der AfD weiter die rechte Flanke und wird diejenigen, die eine links-gewendete CDU nicht schätzen, aber auch der AfD nichts abgewinnen können, nicht zurückgewinnen.

Sollte Kramp-Karrenbauer einmal die Merkel-Nachfolge antreten, werden Eigenverantwortung und Freiheit wohl weiter hinter einem behäbigen, muttihaften Paternalismus zurücktreten müssen. Die neue Generalsekretärin ist in dieser Hinsicht aller Voraussicht nach nur die Fortsetzung des Merkel-Biedermeiers mit anderen Mitteln.