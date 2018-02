Oldenburg Von einer Großen Koalition darf man nicht unbedingt erwarten, dass sie ambitionierte Ziele verfolgt. Eine Große Koalition bildet naturgemäß den kleinsten gemeinsamen Nenner der beiden Vertragspartner ab. So ist es auch bei der Fortsetzung der Koalition aus Union und SPD. Überraschungen enthält die Vereinbarung nicht, wohl aber eine Reihe von Milliarden teuren Wohltaten an die jeweilige Klientel. So ist die 2006 abgeschaffte Eigenheimzulage unter der Bezeichnung Baukindergeld wieder aufgetaucht. Zur Erinnerung: Abgeschafft worden war sie, weil es sich um die größte Subvention gehandelt hatte.

Die Wiedereinführung als Baukindergeld wird den Steuerzahler teuer kommen und die Frage bleibt, ob die Zulage Bestand haben wird. Die boomende Bau- und Immobilienbranche wird die Zulage auf jeden Fall in ihre Kalkulation einpreisen – die Entlastung für Familien wird überschaubar bleiben. Wenig mutig sind auch die Vereinbarungen zur Steuerpolitik. Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags wird erst 2021 erfolgen und auch nicht für alle Steuerzahler gelten. Und wegen der Freigrenze (nicht zu verwechseln mit Freibetrag, bei Überschreiten wird der volle Soli fällig) ist Streit vorprogrammiert. Einmal mehr zeigt sich: Eine Strukturreform wird es mit einer Großen Koalition nicht geben. Mut haben die Koalitionäre nur beim Geldausgeben.