Oldenburg Sechs Seiten füllen die Themen Zuwanderung und Integration im schwarz-roten Koalitionsvertrag – sechs Seiten, deren Inhalt vor allem dort konkret ist, wo es restriktiv wird: Die CSU bekommt ihre Obergrenze, darf sie allerdings nicht so nennen. Deutschland verlegt seine Asylverfahren künftig an die EU-Außengrenzen, inklusive Rückführung. Die Voraussetzungen für Abschiebehaft und Ausreisegewahrsam sinken. Mehr Nationen – „Algerien, Marokko und Tunesien sowie weitere Staaten“ – werden zu sicheren Herkunftsländern erklärt. Die „Zuführungsquoten zu Rückführungsmaßnahmen“ will Schwarz/Rot erhöhen (im Klartext: mehr Abschiebungen). Der Familiennachzug bleibt – wie bereits vom Bundestag beschlossen – ausgesetzt, die Härtefallregelung willkürlich und im Ganzen ziemlich unbrauchbar, was Zehntausende Familien dauerhaft trennen und so die Integration vieler Flüchtlinge nahezu unmöglich machen wird.

Auch wenn die SPD in anderen Bereichen gut verhandelt hat, bei der Flüchtlingspolitik hat sie kläglich versagt – zumal die Sozialdemokraten vollmundige Versprechen abgegeben hatten. Diesen Teil des Koalitionsvertrags haben vor allem die beiden Parteien geprägt, die das Prädikat „christlich“ im Namen tragen. Genau deshalb ist er vor allem dort konkret, wo es restriktiv wird. Einzige Ausnahme: Die SPD bekommt ihr Einwanderungsgesetz – darf es allerdings nicht so nennen.