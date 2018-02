Oldenburg Im Bereich Soziales, Bildung, Arbeit, Rente, Pflege und Gesundheit kommt die neue Große Koalition ohne große Visionen. Stattdessen gibt es kleine Versprechen. Das ist vielleicht auch besser so – denn dass sich Union und SPD mit Riesenreformen schwertun, haben sie in der vergangenen Legislaturperiode hinlänglich bewiesen. Diesmal also Trippelschritte mit Ansage.

Auf die vielen kleinen Versprechen kann man eigentlich nur mit deutlichem Nicken reagieren – und dann noch ein „Na endlich!“ hinterherseufzen: Es gibt mehr Kindergeld und Kinderrechte im Grundgesetz. Die Kitas werden ausgebaut, die Ganztagsbetreuung in Grundschulen ebenso. Ein neues Baukindergeld, eine überarbeitete Mietpreisbremse und Milliarden für den sozialen Wohnungsbau sollen die Situation auf dem Immobilienmarkt entschärfen. Jobs für Langzeitarbeitslose, ein Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit und ein Ende der langen Ketten von befristeten Arbeitsverhältnissen versprechen Verbesserungen. Das Rentenniveau soll nicht viel weiter fallen, und der Beitragssatz nicht viel weiter steigen. Auf den Pflegenotstand wird reagiert, und die Arbeitgeber werden bei den Gesundheitskosten wieder mehr miteinbezogen.

Doch egal ob große Visionen oder kleine Versprechen – beide müssen finanziert werden. Und über die Geldfrage kann eine Koalition auch im Trippelschritttempo stolpern.