Oldenburg Dem AfD-Politiker Alexander Gauland ist beim Baden in Potsdam die Kleidung gestohlen worden. Diese Nachricht ging am Dienstag viral. Viele sprachen ihre Sympathien den Dieben aus, die unter anderem „Kein Badespaß für Nazis“ gerufen haben sollen. Der 77-jährigen AfD-Fraktionschef im Bundestag, der zuletzt mit seinem Vergleich der Nazi-Zeit mit einem Vogelschiss auf sich aufmerksam machte, bekam von vielen nur Häme und Schadenfreude. Das ist der falsche Weg, meint NWZ-Nachrichtenchef Dr. Alexander Will in seinem Videokommentar. Mit einer politischen Auseinandersetzung habe diese „Kindergartenaktion“ nichts zu tun.

