Oldenburg Internetnutzer sollen bei Urheberrechtsverletzungen nicht mehr haften, sondern die Plattformen: Was nach einem Sieg für den „kleinen Mann“ am Smartphone klingt, dürfte sich bald ins Gegenteil umkehren. Denn Facebook, Twitter, Instagram und Co. würden bald faktisch zum Einsatz von Uploadfiltern gezwungen sein. Und ob diese in der Lage wären, auch satirisch verfälschte und absichtlich verballhornte Inhalte (sogenannte „Memes“) – die laut Kompromiss ausdrücklich erlaubt bleiben sollen – zu erkennen und nicht zu blockieren, ist zu bezweifeln.

Dabei besteht aus diesen Bildern und animierten Kurz-Videos ein erheblicher Teil der Netz-Kommunikation. Memes sind zwar insbesondere unter jungen Menschen verbreitet – doch kaum eine Timeline in sozialen Medien kommt noch ohne sie aus, unabhängig vom Alter der Nutzer. Es steht zu befürchten, das mit Artikel 13 – sofern er verabschiedet wird – zwar nicht das Internet an sich stirbt, wie hin und wieder behauptet, wohl aber ein großer Teil der Internet-Kultur.

