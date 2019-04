Oldenburg Keine Frage: Die Innenstädte leiden unter dem Autoverkehr. Jetzt aber eine City-Maut zu erheben, um für Entlastung zu sorgen, wäre der falsche Weg.

Bereits jetzt leiden die Händler in den zentralen Lagen in Deutschland unter der massiven Konkurrenz von großen Märkten auf der grünen Wiese einerseits und dem Internethandel andererseits. Würde man Autofahrern neue finanzielle Lasten auferlegen, um in die Innenstadt zu kommen, würde wohl die Existenz vieler weiterer Läden auf dem Spiel stehen. Eine weiterere Verödung in den Fußgängerzonen dürfte die Folge sein.

Statt mit Verboten zu arbeiten, sollten besser Anreize geschaffen werden, um den Autoverkehr aus den zentralen Lagen fernzuhalten. Das Zauberwort heißt natürlich Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Wenn dieser attraktiv ist, sind vielleicht mehr Leute bereit, ihr Fahrzeug außerhalb der Stadt zu parken. Wer allerdings lange auf Bus oder Bahn warten muss, wird sich überlegen, wo er einkauft.