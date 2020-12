Kommentar zur Debatte um die „BDS“-Resolution: Kein Recht auf Steuergeld

Oldenburg

Pius, Klinikum und Evangelisches Oldenburger Krankenhäuser behandeln nur noch Notfälle und Covid-Patienten

Alle verschiebbaren Operationen am Pius Hospital, am Klinikum Oldenburg und am Evangelischen Krankenhaus werden ins neue Jahr verschoben. Aktuell befinden sich neun Covid-Patienten auf den Intensivstationen.