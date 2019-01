Oldenburg Es ist eine Debatte, die an Absurdität kaum zu überbieten ist. Da wird ein Video veröffentlicht, in dem ein früherer Handball-Star vermeintlich meint, man dürfe in Deutschland nichts mehr meinen – und prompt hört man von allen Seiten, was die Leute zu dieser Meinung meinen. Blicken Sie noch durch?

Natürlich darf jeder und jede sagen, was er oder sie denkt - es gilt die Meinungsfreiheit. Daran besteht überhaupt gar kein Zweifel. Und das weiß auch Stefan Kretzschmar – denn was sonst bitte hat er in diesem Interview gemacht? Das, was er anprangert, ist nicht fehlende Meinungsfreiheit. Die Probleme sind eigentlich andere.

Zum Ersten: Zu dieser hochtrabenden Generaldebatte ist es überhaupt nur gekommen, weil ein Video in den sozialen Medien viral ging, das lediglich einen kleinen Ausschnitt von Kretzschmars Aussagen zeigte - und die wiederum wurden völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ihm ging es lediglich um in der Öffentlichkeit stehende Profisportler, die sich „in ökonomischen Abhängigkeiten“ befinden, und dass diese sich zunehmend stromlinienförmig äußern, um möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Damit hat Kretzschmar Recht.

Zum Zweiten: Dass sich Profisportler so verhalten, ist zwar tatsächlich schade, aber auch nachvollziehbar. Denn die Stimmung in Deutschland – gerade in den sozialen Medien – hat sich in den vergangenen Monaten drastisch aufgeheizt. Gerade durch das Thema Integration sind die Lager rechts/links so gespalten wie lange nicht mehr. Bei einem Meinungs-Statement musste man schon immer mit Gegenwind rechnen, doch dieser ist rauer geworden – und je höher die Followerzahl und Aufmerksamkeit ist, desto krasser wird der Shitstorm. Auch damit hat Kretzschmar natürlich Recht – wie man an diesem Beispiel schon sieht. Dass die Profi-Sportler auf ständige Anfeindungen keine Lust haben, ist indes nachvollziehbar.

Drittens hatte diese Entwicklung ja bereits die erste Absurdität zur Folge, nämlich dass ausgerechnet Menschen aus dem rechten Lager sowie AfD-Accounts ihn feierten und für ihre Zwecke instrumentalisierten. Ihn, der früher in der linken Szene zu Hause war und dem diese Richtung laut eigener Aussage „nicht fremder und ferner sein könnte“. Das natürlich wäre für jeden leicht herauszufinden gewesen. Umso peinlicher ist dies nun für diejenigen, die Kretzschmar auf ihrer Seite wähnten und von denen er sich nun distanziert.

Auch das aber bestätigt Kretzschmar: In Zeiten des schnelllebigen Internets und emotionaler werdenden Debatten passieren nach einer Meinungsäußerung schnell Dinge, die man nicht wollte – weil seine Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen wurden und sich dann wie ein Lauffeuer verbreiteten. Lust hatte Kretzschmar auf diese Diskussion sicher nicht.

Fazit: Stefan Kretzschmar hat Recht. Er hat aber nie gemeint, es gebe keine Meinungsfreiheit mehr.