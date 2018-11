Oldenburg Was genau passiert ist in der Meerenge von Kertsch, wer agiert und wer reagiert hat, lässt sich wohl kaum noch rekonstruieren. Die Folgen sind umso offensichtlicher: Die Ukraine und Russland beschuldigen sich gegenseitig der Provokation, die Europäische Union solidarisiert sich mit der Ukraine, Russland gibt das Opfer und fordert von EU und Nato, die Ukraine zur Ordnung zu rufen – anderer Ort, aber gleiches Spiel im Konflikt der ehemaligen Bruderstaaten.

In der Meerenge von Kertsch, die das Asowsche und das Schwarze Meer verbindet, sind ukrainische Marine und russische Küstenwache aneinandergeraten. Die Meerenge führt direkt an der Halbinsel Krim vorbei, die 1954 in der Sowjetunion der Ukraine zugesprochen und 2014 nach einem umstrittenen Referendum von Russland einverleibt wurde. Jede Seite reklamiert hier Ansprüche und Rechte für sich, die Nerven liegen blank. Videos kursieren, die zeigen sollen, wie ein russisches Schiff einen ukrainischen Schlepper rammt.

Schlimm genug. Doch die EU und die Nato wären gut beraten, jetzt nicht sofort wieder moralische Urteile zu fällen, sondern mäßigend auf die Konfliktparteien einzuwirken. Russlands harscher Umgang mit den Emanzipationsversuchen der Ukraine ist zu verurteilen. Doch auch die Ukraine ist keine lupenreine Demokratie. Und sie ist nicht über jeden Verdacht erhaben, nur weil sie sich gegen das derzeit im Westen allgemein ungeliebte Russland stellt.

So ist die umgehende Verhängung des Kriegsrechts in der Ukraine völlig überzogen – und unklug zudem. Denn dieser martialische Schritt bietet Russland sofort eine Angriffsfläche. Die ukrainische Führung habe nur nach einem Anlass gesucht, sich mit dem Kriegsrecht umfassende Sonderrechte zu verschaffen und möglicherweise sogar die Präsidentenwahl zu verschieben, ließ der Kreml verlauten.

Statt sich nach dem Geplänkel in der Meerenge von Kertsch vor politische Karren der Konfliktparteien spannen zu lassen, sollte der Westen seine Aufmerksamkeit besser dem Krieg in der Ostukraine widmen, der trotz 10 000 Toten und einer humanitären Katastrophe immer mehr aus dem Fokus gerät. Auf diplomatischem Weg beendet werden kann das Blutvergießen nur mit Russland. Säbelgerassel ist dabei eine schlechter Begleiter.