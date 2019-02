Oldenburg Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) hat im NWZ-Interview seine Äußerungen zum Rückzug des Bestsellerautors Klaus Modick als Berater des Kulturausschusses relativiert. In einer ersten Reaktion hatte Krogmann gesagt, er wünsche sich in diesem Bereich eine Verjüngung. „Das bezog sich in keiner Weise auf Herrn Modick“, betonte er nun. Es sei generell wünschenswert, jüngere Menschen für den Kulturbetrieb zu gewinnen. Schon jetzt eine Nachfolge suchen zu müssen, „wäre auch eine Chance“.

Zur Frage, weshalb sich Oldenburg keinen eigenständigen Kulturdezernenten leiste, verwies er auf die Politik: Es gebe eine „starke Zurückhaltung“, einen neuen hoch bezahlten Verwaltungsposten wiederzubesetzen.

Die Modick-Kritik unter: bit.ly/nwz-modick2