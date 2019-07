Kulturamtsleiterin übernimmt Museen

Oldenburg Die Gesamtleitung der städtischen Museen in Oldenburg soll Kulturamtsleiterin Christiane Cordes mitübernehmen, kündigte Oberbürgermeister Jürgen Krogmann am Freitag an.

Vorausgegangen war der angekündigte Abschied der Leiterin der Museen, Dr. Nicole Deufel, zum Oktober. Damit kehrt die Stadt zur früheren Struktur der Museumsverwaltung zurück. Sie war 2009 unter Krogmanns Vorgänger Gerd Schwandner verändert worden. Wieder besetzen muss die Stadt noch die Stelle des Leiters des Stadtmuseums, nachdem Dr. Andreas von Seggern wegen Differenzen mit Deufel gegangen war.