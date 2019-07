Oldenburg Ganz still fing es an: Sechs Menschen, vor der Brust Schilder mit Worten wie „Ich habe Kinder“, „Ich habe einen Namen“ oder „Ich bin mehr als eine Zahl“, vor dem Gesicht ein großes Fragezeichen, stehen in einer Reihe auf dem Julius-Mosen-Platz in Oldenburg. Daneben ein Plakat: „Jeden Tag sterben durchschnittlich sechs Menschen im Mittelmeer“. Die sechs Unbekannten fallen nacheinander um, bleiben liegen im Regen, rund 300 Menschen schauen dabei zu.

Die „Seebrücke“ Oldenburg hatte für Samstag zu einer Kundgebung für die Rechte von Geflüchteten und zur Solidarität mit Seenotrettern aufgerufen. Die „Seebrücke“ ist eine internationale Initiative, die sich für die Schaffung sicherer Fluchtwege, die Entkriminalisierung von Seenotrettung und für die Schaffung sicherer Häfen für Geflüchtete einsetzt. Deutschlandweit gab es Aktionen der Seebrücke, die symbolisch den „Notstand der Menschlichkeit“ ausgerufen hatte. „Der humanitäre Notstand auf dem Mittelmeer ist weder akut, unbeabsichtigt noch außergewöhnlich. Er ist vielmehr die Folge der Abschottungspolitik der europäischen Regierungen, die in der Regel keinen Aufschrei hervorbringt wie jetzt im Fall von Carola Rackete“, hieß es in einem Redebeitrag der Seebrücke Oldenburg.

Auch Sören Moje trat als einer der Redner auf. Der Oldenburger ist leitender Maschinist der „Sea-Watch 3“. Bis vor wenigen Tagen befand er sich auf dem Rettungsschiff, dessen Kapitänin Carola Rackete in Lampedusa vorübergehend festgenommen worden war.

Oldenburger Crewmitglied Im Interview Sea Watch: „Fall Carola Rackete ist einer von vielen“

Moje kritisierte die Untätigkeit der Bundesregierung und der EU angesichts der sich zuspitzenden Lage im Mittelmeer. „Was ich in den letzten zwei Monaten erlebt habe, ist nichts Neues. Die Kriminalisierung der Seenotrettung hat vor zwei Jahren begonnen.“ Die Schiffe der zivilen Seenotrettung würden im Stich gelassen und müssten oft wochenlang mit den Geretteten auf See ausharren, bis eine Ad-hoc-Lösung zur Verteilung auf EU-Staaten gefunden werde. „Es muss einen Aufschrei geben in der Bevölkerung“, forderte Moje.

Moje appellierte zudem an Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann: „Es ist an der Zeit, aus der Symbolpolitik auszutreten und den Weg für den nächsten wichtigen Schritt zu bereiten. Machen Sie es Städten wie Kiel, Flensburg, Rostock, Hildesheim und Berlin nach und setzen Sie sich für eine Aufnahme von aus Seenot geretteten Flüchtenden ein.“

Lesen Sie auch: Rackete will Salvini wegen Verleumdung verklagen

Der Rat der Stadt Oldenburg hatte Oldenburg im September zum „Sicheren Hafen“ deklariert. Die Seebrücke Oldenburg hat seitdem mehrfach vom Oberbürgermeister und den Ratsmitgliedern der Stadt gefordert, den Worten Taten folgen zu lassen, so auch bei der Kundgebung am Samstag: „Wir wünschen uns eine offensive und engagierte Haltung der Stadt Oldenburg, um dem Sterben im Mittelmeer im Rahmen unserer Möglichkeiten etwas entgegenzusetzen.“

Sehen Sie hier ein Video-Interview mit Sören Moje: