Lasst Blumen sprechen

Oldenburg Das Kontaktverbotin Zeiten der Corona-Krise kann belasten – im Alltag, psychisch und familiär. Wie gehen unsere NWZ-Redakteure damit um? Wie leben sie in diesen Zeiten?

Heute: Stefanie Dosch

Seit gut drei Wochen im Homeoffice – und das in einer feinen, aber eben auch kleinen Zwei-Zimmer-Stadtwohnung. Da hilft nur eins: Blumen. Mein Osterstrauch hat neben der dekorativen noch eine zweite Funktion. Zur Arbeitszeit verdeckt er vom zum Bürotisch umgebauten Esstisch aus den Fernseher, nach Feierabend versperrt er den Blick vom Sofa aus auf den Computerbildschirm. Und die Mittagspause verbringe ich nun, statt mit den Kollegen in der Innenstadt, draußen auf dem Balkon mit Narzissen und Co. Vorteil: Die reden nicht so viel über Fußball. Und so viel wie ich in diesen Tagen mit ihnen spreche, blühen sie dieses Jahr sicherlich besonders prächtig.