Oldenburg /Meppen Mit einem Extra-Förderprogramm „Zukunftsräume“ will die Landesregierung die Lebensqualität in Klein- und Mittelstädten fördern. Drei Förderbescheide übergab Europaministerin Birgit Honé (SPD) am Montag im Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems in Oldenburg. Von dem Förderprogramm profitieren die Gemeinde Bad Essen (Kreis Osnabrück) mit einem Mobilitätsprojekt (75 000 Euro für Anrufbus/Öffentlicher Personennahverkehr), die Stadt Meppen (189 000 Euro) für ein Projekt, das flexible Arbeitsplätze, sogenannter Coworking-Space, für Freiberufler und Kreative in einem Einkaufszentrum schaffen soll, und die Stadt Norden (300 000 Euro für den Umbau des Jugendhauses, um das Veranstaltungsangebot zu erweitern). Die Förderung diene auch dazu, ländliche Räume attraktiv zu halten „und junge Leute in der Region zu halten“, sagte die Ministerin am Montag. Das Förderprogramm sei für Städte und Gemeinden ab 10 000 Einwohner aufgelegt worden. Das große Interesse am Programm zeige, dass „dass wir eine Lücke im bisherigen Angebot an Fördermöglichkeiten geschlossen haben“, sagte Honé.

Unterdessen zeichnet sich ab, dass in den Strukturfonds der Europäischen Union weniger Geld zur Verfügung steht. Noch sind das für die Förderperiode bis Ende 2020 2,1 Milliarden Euro. Das wird sich reduzieren, weiß die Europaministerin. Zum einen ist der bevorstehende Brexit dafür ursächlich – die EU muss auf 14 Milliarden Euro aus Großbritannien verzichten. Um so wichtiger sei es, Synergieeffekte zu realisieren. Das bedeutet nach Honés Worten, dass man auf enge Förderrahmen verzichten müsse. Projekte müssten auch förderfähig sein, wenn sie verschiedene und nicht nur einen Förderzweck erfüllen (Projekte zur Integration von Menschen, Projekte, die Arbeitsplätze schaffen, oder Projekte zur Frauenförderung). Künftiges Motto: „Strukturmittel nicht mehr nach der Gießkanne.“

Die Ministerin kündigte an, dass zusammen mit dem Sozialministerium Pilotprojekte zur Verbesserung der Ärzteversorgung in der Region geschaffen werden sollen. Den Ministerien schwebt vor, Versorgungszentren mit angestellten Ärzten als Mittel gegen den Ärztemangel auf dem Land auszuprobieren.