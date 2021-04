Corona-Modellkommunen: Epidemiologe sieht Öffnungen derzeit kritisch

Oldenburg /Niedersachsen Geschäfte, Kultur und Außengastronomie sollen in 14 niedersächsischen Modellkommunen versuchsweise geöffnet werden – auch in Oldenburg. Teil des Konzeptes sind sichere Zonen, in die man nur mit einem negativen Test und einer App zur Kontaktverfolgung kommen soll. Einige Händler äußerten allerdings Bedenken an der Umsetzung. Mehrere Modellkommunen verschoben daraufhin ihren Projektstart. In Oldenburg soll es nun am 19. April losgehen.

Podcast-Thema: Wie sinnvoll sind die Corona-Modellprojekte?

Aber wie sinnvoll ist so ein Modellversuch eigentlich aus epidemiologischer Sicht? Schließlich sind die Inzidenzwerte noch immer hoch, die Intensivbettenbelegung sogar steigend und die Datenlage aufgrund der Ostertage unübersichtlich.

Im aktuellen Corona-Podcast gibt Prof. Dr. Hajo Zeeb Antworten. Er ist als Epidemiologe an der Universität Bremen sowie dem Bremer Leibniz Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie tätig. Hier können Sie das Interview auch auf Spotify hören.