Oldenburg Populismus ist für den Oldenburger Historiker Prof. Dr. Michael Sommer „der Schmerzensschrei des Volkes“, weil es nur alle vier oder fünf Jahre zur Mitwirkung an demokratischen Entscheidungsprozessen beteiligt wird. Insofern solle man die Wahlergebnisse in Thüringen als einen solchen Schmerzensschrei würdigen „und nicht die herabwürdigen, die ihn ausstoßen“, sagte Sommer bei der Gesprächsrunde „Rein in den Sessel – raus mit der Sprache“. Mehr als 85 Besucher verfolgten die Diskussionsveranstaltung mit den Historikern Sommer und Prof. Dr. David Engels, dem SPD-Politiker Mathias Brodkorb und NWZ-Nachrichtenchef Dr. Alexander Will im NWZ-Medienhaus.

Brodkorb erklärt die Unterschiede zwischen West und Ost aus der Ausgangssituation der Vereinigung der beiden deutschen Staaten. „Die Grundidee der Demokratie ist die Vereinigung von Staatsbürgern. 1990 gab es aber keine Vereinigung, sondern einen Beitritt“, erklärt er die „Kollateralschäden“, die mit dem Vereinigungsprozess im Bewusstsein der Staatsbürger in Ostdeutschland einhergingen. Er erinnerte daran, dass die Globalisierung und das deutsche exportorientierte Wirtschaftswachstum erst mit dem Zusammenbruch der Staaten Osteuropas möglich gewesen seien. Sie habe aber den Effekt gehabt, dass die nicht-weltmarktfähigen Elemente der Volkswirtschaft eliminiert wurden, dass die exportorientierten Bereiche am Hochlohn teilnehmen konnten, die nicht-weltmarktfähigen Elemente aber im unteren Lohnniveau verblieben. Die Folge für Brodkorb: „Die Gesellschaft driftet auseinander.“

Der Historiker David Engels hat nach eigenen Worten Probleme mit der Ost-West-Trennung, der im Westen verbreiteten Sicht auf Europa. Osteuropa ist für ihn Russland, Polen zählt für ihn zu Westeuropa. Er machte kein Hehl aus seiner Skepsis, dass die Globalisierung der Weltwirtschaft mit einem Zerfall der Familienstruktur, der religiösen Bindung, mit militärischen Konflikten und der Masseneinwanderung verbunden ist – Phänomene, die es auch schon im antiken Rom gab. Im Vergleich zum antiken Rom sei Europa aber schlechter dran, müsse der Aufstieg Chinas und der Zerfall der islamischen Staatenwelt mit globalen Folgen verarbeitet werden.

Alexander Wills Erfahrungen aus seinen Recherchefahrten nach Ostdeutschland (zu drei Landtagswahlkämpfen) und Osteuropa (Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei) wegen der Europawahl im Mai: „Der Osten tickt anders. Und das gilt auch für den Osten Europas.“ Während in den westdeutschen Bundesländern die Diskussion vom Klimawandel und der Befürwortung der Migration bestimmt sei, sehe man das in Osteuropa anders, „man will sich den Wohlstand nicht durch klimabedingten Verzicht versagen lassen“. Und schließlich dürfe man nicht die Totalitarismus-Erfahrungen der Ostdeutschen vergessen. Und, eine Folge von 1989: „Die Menschen haben erfahren, dass ein Volk eine Regierung loswerden kann.“

Mathias Brodkorb ergänzte prägende Erfahrungen der Ostdeutschen: Nach 1989 habe es in Ostdeutschland eine Reihe von Jahren gegeben, in denen weniger Kinder geboren wurden. In der Folge wurden Kitas und Schulen geschlossen. „Und schließlich gab es eine katalytische Erfahrung: Das Jahr 2015. Die Bundesregierung entscheidet ohne Beteiligung des Volkes, nicht einmal des Parlaments, eine Million Menschen ins Land zu lassen.“ Vor dem Hintergrund, dass viele um ihre Renten bangten, die Migranten aber finanzielle Leistungen erhielten, fühlten sich viele Bürger diskreditiert. Festzustellen sei „kein rechtes Bewusstsein, sondern Kritik an herrschenden Eliten“, interpretiert der SPD-Politiker die Wahlergebnisse. Engels pflichtete dem bei. Diese Wahrnehmung habe es auch in Polen gegeben, und das habe „der deutschen Argumentation geschadet“. In Ostdeutschland wie in Westdeutschland habe es die Wahrnehmung gegeben, dass die eigentlich entgegengesetzten Parteien Union und SPD sich annähern. „In der Wahrnehmung sind deren Politiker Vertreter von Flügeln einer Einheitspartei.“

Ketzerisch fragte Prof. Sommer: „Warum ist die AfD eigentlich so erfolgreich? Niemand käme auf den Gedanken, dass die AfD die komplexen Probleme lösen könne. Das Einwanderungsproblem ist das eine Thema, viele AfD-Anhänger sehen das Land in einem ungünstigeren Licht. Viele AfD-Wähler waren zuvor zu den Nichtwählern abgewandert. Es sollte doch leicht sein für die demokratischen Parteien, diese Wähler wieder zurückzuholen.“