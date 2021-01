NWZ-Kolumnist Michael Sommer: Weniger Lametta, mehr Bewusstsein

Oldenburg Ich krieg’ die Krise“ wird wohl manch einer im letzten Jahr angesichts der vielfältigen Einschränkungen und Zumutungen gedacht haben, die das Corona-Jahr bereitgehalten hat.

„Krise“: Das ist in der Alltagssprache ein Zustand, in dem die Dinge nicht so sind, wie wir sie gern hätten. Gefühlt ist unsere hypersensible Gesellschaft seit der Ölkrise im Krisenmodus. Die jährt sich im nun beginnenden Jahr immerhin schon zum 48. Mal.

„Krise“ kommt von griechisch krínein, was in der Grundbedeutung so viel wie „trennen“ oder „absondern“ heißt. Eine Krise ist deshalb zunächst einmal eine Entscheidungssituation, in der sich verschiedene mögliche Pfade voneinander trennen, nicht mehr und nicht weniger. Die ursprüngliche Wortbedeutung ist heute noch Medizinern gegenwärtig.

Die Krise bei den Krankheiten ist, wenn sich die Krankheiten verstärken, nachlassen, in eine andere Krankheit umschlagen oder aufhören“, wusste vor 2000 Jahren bereits das im Hellenismus von Gelehrten in Alexandria zusammengetragene Corpus Hippocraticum, ein Florilegium medizinischer Fachtexte.

So ähnlich wie mit dem menschlichen Körper verhält es sich auch mit ganzen Gesellschaften. Nur tun sich Politologen, Soziologen und Volkswirte ungleich schwerer als Mediziner, mögliche Krisensymptome zu diagnostizieren, zu deuten und Pfade zu prognostizieren. Wird sich der Boom an den internationalen Aktienmärkten 2021 fortsetzen? Der Regierungswechsel in Washington in die Entspannung des europäisch-amerikanischen Verhältnisses, ja möglicherweise der globalen Großkonflikte münden?

Die Verfügbarkeit von Impfstoffen Maskenpflicht, Hygienekonzepte und Abstandsregeln rasch vergessen machen? Wird die Zahl der Pleiten überschaubar bleiben und die Volkswirtschaft mit einem blauen Auge davonkommen?

Werden die Unionsparteien, die in der Stunde der Exekutive allen Wettbewerbern auf dem politischen Markt davoneilten, ihren Sympathie- und Vertrauensbonus bis in die Ziellinie der wichtigen Wahlen im Frühjahr und gar der Bundestagswahl im September retten?

Historiker, deren Geschäft die Vergangenheit ist, sind im Vorteil gegenüber ihren Kollegen, die sich mit Gegenwartsdiagnostik beschäftigen. Schließlich kommen sie immer schon aus dem Rathaus heraus, wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist.

Ob das römische Imperium im 3. Jahrhundert n. Chr. angesichts von Barbareneinfällen und drohendem Staatsbankrott gerade noch einmal die Kurve kriegte oder die europäischen Schlafwandler im Juli 1914 in den Krieg torkelten, nach dem nichts mehr so war wie vorher: Krisen lassen sich in der Rückschau relativ präzise vermessen.

Anders verhält es sich mit dem Krisenbewusstsein. Wenn die Dinge Spitz’ auf Knopf stehen, müssen ja die Leute nicht unbedingt etwas davon mitbekommen. Historiker fragen deshalb gern, welche Spuren es denn in der Wahrnehmung der Zeitgenossen hinterlassen haben mag, wenn, wie im Juli 1914 oder am Ende der Antike, gerade eine Welt unterging. Als sich etwa 476 nach Christus der letzte weströmische Kaiser in den erzwungenen Frühruhestand verabschiedete, spürte der gallisch-römische Aristokrat und Kirchenmann Sidonius Apollinaris, dass hier etwas unwiederbringlich verloren ging.

Was das Jahr 2021 bringen wird, wissen wir nicht in diesen Januartagen. Wir ahnen aber, dass sich binnen Jahresfrist etliche der drängenden Fragen beantwortet haben werden, die wir heute stellen: Müssen wir mit dem Virus leben lernen? Wie groß wird der wirtschaftliche und politische Schaden von Corona sein?

Wird unsere liberale Demokratie ihre bis dato schwerste, sich aus den unterschiedlichen Ursachen speisende Bewährungsprobe bestehen? Früher war mehr Lametta, aber soviel Krisenbewusstsein war selten.