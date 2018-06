Oldenburg Wer sich mal ein Bild machen möchte über die Stimmung bei Wohn- und Grundstückseigentümern, Bürgerinitiativen und Verbänden zum Thema Straßenausbaubeiträge, hätte nur in die Ausschuss-Sitzung des Landtags kommen müssen: Geharnischte Proteste von allen – außer von Städten und Gemeinden, die das Geld kassieren. Tatsächlich fallen solche Rechnungen an die Bürger schon krass aus: Wenn Eigentümer das Pech haben, an einer Straßenecke oder mit dem Grundstück zwischen zwei Straßen zu liegen. Dann wird gleich zweimal abkassiert. Noch krasser das Beispiel aus dem Bauernverband. Da sollen Waldbesitzer für eine neue Beleuchtung am Ortsrand zahlen, weil ihre Grundstücke bis zum Dorfrand reichen. Die Höhe der Rechnung kann sich jeder vorstellen.

Straßenausbaubeiträge treffen keineswegs nur reiche Immobilienbesitzer. Rund 45 Prozent der Niedersachsen besitzen Eigentum. Darunter viele Ältere, die sich das Heim hart erarbeitet und zusammengespart haben. Haus und Grund sind eigentlich die Sicherheit fürs Alter. Wie sollen sie saftige Beitragsrechnungen bezahlen?

Wie sehr das Probleme drängt, zeigt sich in anderen Bundesländern. Viele haben die Beiträge schon abgeschafft, weil immer mehr Gerechtigkeitsfragen auftauchen. Die Kosten werden dort aus dem allgemeinen Steueraufkommen finanziert. Völlig zu recht. Straßen sind öffentliches Eigentum, Unterhalt und Reparatur muss gemeinsam geschultert werden.

Auch Niedersachsen wird (sich) umstellen müssen.