Oldenburg Die Europawahl hat die politische Landschaft verändert, auch in Deutschland. Es ist buchstäblich ein „Klimawandel“ spürbar. Keine Frage: „Grüne“ Themen (die sich in allen Parteiprogrammen finden) werden künftig eine größere Rolle spielen, auch in der deutschen und in der regionalen Politik. Der Wandel zu mehr Nachhaltigkeit wird von den Entscheidungsgremien auf allen Ebenen beschleunigt werden.

Das heißt: Auch die Wirtschaft muss sich verändern. Denn sie arbeitet ja nicht im luftleeren Raum, sondern letztlich im Blick der Öffentlichkeit.

Viele Firmen haben schon in den vergangenen Jahren intensiv an sich gearbeitet und etwa ihren Ressourcenverbrauch in der gesamten Produktionskette von den Rohstoffen bis zur Endablieferung, letztlich alle betrieblichen Strukturen, kritisch unter die Lupe genommen. Dieser Prozess muss weitergehen. Noch besser: Man hat Produkte, die irgendwie die Welt besser machen.

Wer nicht mitmacht, wer also nicht nachhaltige Produkte hervorbringt, kann im künftigen Umfeld in Deutschland schnell zu den Verlierern gehören