Oldenburg Das war deutlich: 70 Prozent der Schweizer wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in ihrem Land behalten – und auch weiter Gebühren dafür berappen. Verständlich, dass jetzt diejenigen jubeln, die von diesen Gebühren bezahlt werden. Es ist ein deutliches Votum, und man kann es als Signal für das System interpretieren. Allerdings: Zum einen gilt das nur sehr eingeschränkt für ähnliche Systeme jenseits der Schweizer Grenzen. Zum anderen werden die Kritiker kaum leiser werden.

Das gilt insbesondere in Deutschland: Wird das Ergebnis der Schweizer Abstimmung nämlich hierzulande als Freibrief für einen neuen Schluck aus der Gebühren-Pulle gewertet, oder fühlt man sich in den Intendanten-Etagen nun enthoben, über Einsparungen, Strukturreformen und das Ausmaß des Systems an sich nachzudenken (und in diesen Fragen auch nachzugeben) – dann wird der Druck kaum nachlassen und die Diskussion über die Existenzberechtigung des Gesamtsystems nicht verstummen. Deutschen Kritikern des Gebühren-Funks kann also im Grunde nichts besseres passieren, als das man in den Chefetagen von ARD und ZDF jetzt den glorreich gerechtfertigten, kompromisslosen Betonkopf gibt.

Im Übrigen wäre Deutschland zu wünschen, dass es sich an der Schweiz ein Beispiel nimmt. Dort entscheidet das Volk direkt auch über polarisierende, kontroverse Fragen. In Deutschland hingegen darf es das nicht – denn die politischen Eliten haben Angst vor seinem Votum.