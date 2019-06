Oldenburg Natürlich wird das nerven: Die Bahn beginnt in Kürze mit der Renovierung ihrer einstigen Neubaustrecke Hannover-Göttingen. Die Überarbeitung der Vorzeigestrecke hat bundesweit Folgen für Fahrpläne und bedeutet konkret Verzögerungen auf vielen Fernreisen von mehr als einer halben Stunde. Das werden auch viele Reisende aus dem Nordwesten merken, die nach Süddeutschland fahren.

Gleichwohl sollte man die Bauarbeiten positiv sehen. Sie stehen gleichsam für die anlaufende Erneuerung der Bahn – eine Mammutaufgabe. Endlich hat man ja auch in der Politik erkannt, dass in den vergangenen Jahren ein riesiger Investitionsstau entstanden ist. Die Bahn muss mehr tun. Sie wird nun Milliardenbeträge in ihre Strecken stecken können.

Das wird sich irgendwann auszahlen, auch in Form von weniger Verspätungen. Dass mehr als 20 Prozent der Fernzüge nicht pünktlich sind, ist nicht dauerhaft akzeptabel. Aber noch ist Geduld nötig. Endlich, so scheint es, ist die lange vernachlässigte Bahn aber auf einem gutem Weg.