Oldenburg Eigentlich war es abzusehen, wie Horst Seehofer seinen Kompetenzbereich „Heimat“ zu füllen gedenkt. Dass er aber derart früh nichts Besseres zu tun hat, als die Befürchtungen zu bestätigen, kommt einigermaßen überraschend. Der Bundesinnenminister nutzt eines der wichtigsten Ämter des Landes, um sich schon am dritten Tag schamlos dem rechten Rand anzubiedern.

Vor Amtsantritt rechtfertigte Seehofer den Ausbau seines künftigen Ressorts: Es gehe um weit mehr als „Dirndl, Lederhose, Folklore“. Nach Amtsantritt wird klar, was er damit meint: Es geht darum, die Wähler zu gewinnen, die im September in vollem Bewusstsein Rassisten in den Bundestag gewählt haben und im Oktober in den bayerischen Landtag wählen werden.

Das fing mit dem harmlosen Begriff „Heimat“ an und geht mit der Diskriminierung einer ganzen Religionsgemeinschaft weiter. Frei nach dem Motto: „Wenn ihr Rassismus wollt, könnt ihr doch auch uns wählen!“ Die CSU nennt das „Klartext“, der richtige Terminus wäre „geistige Brandstiftung“. Man bekämpft Rechte nicht, indem man sie kopiert. Im Gegenteil: Man macht nur ihre Menschenverachtung salonfähig.

Kritik am Islam ist durchaus berechtigt – ebenso wie an anderen Religionen. Doch Seehofer kritisiert nicht, Seehofer stachelt auf. Das Innenministerium wird so zum Stammtischministerium. Mit Dirndl, Lederhose, Folklore – und jeder Menge Vorurteile.

