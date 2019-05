Oldenburg Am Freitag kam es, wie es kommen musste: Theresa May kündigte ihren Rückzug von der politischen Bühne an. Die britische Premierministerin hatte in der Vergangenheit alles gegeben, um im Amt zu bleiben – letztendlich hatte sie jedoch keine Chance. Sie wurde gnadenlos aufgerieben zwischen den EU-Befürwortern und den Brexit-Hardlinern.

Nun lauten die Fragen: Wer übernimmt das Ruder? Und wie geht es weiter mit dem möglichen EU-Austritt? Die Antworten darauf sind alles andere als beruhigend. Denn auch ein neuer Premierminister wird den verfahrenen Brexit-Streit nicht lösen können. Zu konträr verlaufen die Positionen zwischen den Parteien im Parlament, als dass es zu einer einvernehmlichen Lösung kommen könnte. Zumal dem Enfant terrible der Konservativen, Boris Johnson, beste Chancen auf das Amt in 10 Downing Street eingeräumt werden. Dieser Johnson gilt nicht gerade als Brückenbauer. Im Gegenteil: Er provoziert und polarisiert ohne Maßen. Genau das brauchen die Briten nun gerade nicht