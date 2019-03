Oldenburg Viktor Orbán legt es darauf an. Ungarns Ministerpräsident fährt eine widerwärtige Kampagne nach der anderen gegen die Europäische Union und einer großen Anzahl von Spitzenpolitikern fällt aktuell nichts anderes ein, als die ungarische Regierungspartei Fidesz aus der der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) ausschließen zu wollen. Das ist der falsche Weg.

Europa war schon immer anstrengend. Für ein gemeinsames Europa zu kämpfen, war, nein ... ist nicht einfach. Europa steht für Geduld. Europa steht für Diskussion. Europa steht für Werte, die dieser Anti-Europäer nicht ins Wanken bringen wird. So anstrengend diese Politik des Gespräches, des Überzeugens auch ist, sie ist der einzig gangbare Weg. Zumal es nicht allzulange her ist, dass Viktor Orbán in Bayern regelrecht hofiert wurde. Der Mann, der aktuell in seinem Land die freie Meinung unterbinden möchte, diesem Mann will die Europäische Union quasi das Wort verbieten? Nein! Stellt diesen Politiker. Sprecht ihn immer wieder öffentlich auf seinen Anti-Demokratismus an. Ungarn ist auf Zahlungen der Europäischen Union angewiesen, auch dieser Trumpf darf gespielt werden.

Ein Rauswurf macht Anti-Europa stark, nicht Europa.