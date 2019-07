Oldenburg Donald Trump ist im Wahlkampfmodus. Und er macht keinen Hehl daraus, was er dabei zu tun gedenkt: Er spaltet und er hetzt – gegen Minderheiten, Einwanderer und gegen diejenigen, die ihm nicht in den Kram passen. Zu spüren bekamen das jetzt vier weibliche Kongressabgeordnete mit Migrationshintergrund, die es gewagt hatten, gegen ihn aufzubegehren. Es waren erschreckende Szenen bei einer Wahlkampfveranstaltung, als Trump die Menge dazu brachte, „Schickt sie zurück!“ in Bezug auf diese vier Frauen zu skandieren. Man darf sich nicht wundern, wenn Schlimmeres passiert. Das hat mit politischer Auseinandersetzung und harten Wahlkampfmethoden nichts mehr zu tun, das ist nur noch niederträchtig, rassistisch und eines US-Präsidenten unwürdig.

Das Problem, das die USA zurzeit haben: Viele Amerikaner finden diese Attacken gut. Das Land, das ist unverkennbar, teilt sich immer mehr in zwei Lager. Die einen folgen Präsident Trump bedingungslos, obwohl er sein Land Schritt um Schritt von der demokratischen Weltgemeinschaft entfernt. Ob Klimaabkommen, Flüchtlingskrise oder auch die weltwirtschaftlichen Probleme: Der Präsident setzt auf Egoismus und das Recht des Stärkeren. „America First“, der Rest ist ihm egal. Der Begriff Empathie existiert in seinem Wortschatz nicht. Auf der anderen Seite stehen die Demokraten, denen es allerdings nicht gelingt, den Twitter-Tiraden und hetzerischen Auftritten des Präsidenten etwas entgegenzusetzen. Dafür ist die Partei selbst zu uneinig und zu gespalten.

Es steht deshalb zu befürchten, dass Trump mit seinen Methoden auch künftig Erfolg haben wird und uns eine weitere Amtszeit mit ihm als US-Präsident droht. Das ist nicht schön, aber leider gehört das zur Demokratie dazu. Nur gut, dass nach zwei Amtszeiten im Weißen Haus Schluss sein muss. Das ist die gute Seite der Demokratie.