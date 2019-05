Oldenburg Die ostfriesischen Inseln locken immer mehr Besucher an. Die Menschen lieben die Ruhe und die Abgeschiedenheit vom hektischen Alltag. Was allerdings für die Vermieter von Ferienwohnungen ein lukratives Geschäft ist, wird für Einheimische und zugereiste Arbeitskräfte zunehmend zum großen Problem: Bezahlbarer Wohnraum ist knapper denn je.

Der Vorschlag der niedersächsischen Grünen-Bundestagsabgeordneten Filiz Polat, für die Inseln ein erhöhtes Wohngeld zu zahlen, könnte zumindest für eine Entspannung sorgen. Es wäre zwar nur ein kleiner Schritt, aber mit vielen kleinen kommt man bekanntlich auch voran. Deshalb ist es äußerst schade, dass die Idee in Berlin nun ein klares Nein geerntet hat. Offenbar ist man sich in der fernen Hauptstadt nicht bewusst, wie ernst die Lage vor Ort teilweise ist: Gastronomiebetriebe finden nur noch schwer geeignetes Personal, junge Familien müssen die Inseln teilweise sogar verlassen, weil ihnen kein bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht. Noch ist es Zeit, gegenzusteuern. Eine Insel, in der außerhalb der Urlaubszeiten kaum noch jemand lebt, kann niemand wollen.