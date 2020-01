Oldenburg Wer sich mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) näher beschäftigt, der weiß: Menschen heutzutage für Bahnen und Busse zu begeistern, das ist relativ leicht geworden, wenn das Angebot stimmt. Aber: Wenn Fahrgäste im täglichen Betrieb verprellt worden sind und wieder ins Auto steigen - dann sind sie quasi für die gute Idee „verloren“.

So etwas ist natürlich extrem schädlich vor dem Hintergrund, dass die verkehrsbedingten Umweltbelastungen dringend reduziert werden müssen.

Genau diese Abkehr vom öffentlichen Verkehrsangebot ist aber zu befürchten, wenn die Dinge so laufen, wie etwa bei der Nordwest-Bahn in ihrem Weser-Ems-Netz. „Ungeplante Zugausfälle“ – die Kunden hassen das. Man kann einfach nicht sicher sein, pünktlich am Arbeits- oder Ausbildungsort zu sein.

Verprellte Kunden fragen sich, warum das Land als Auftraggeber so machtlos ist. Es wird Zeit, ein beeindruckendes Exempel gegen den Betreiber zu statuieren. Anderenfalls steht irgendwann das ganze Modell des privatisierten Schienen-Nahverkehrs zur Disposition.