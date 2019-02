Oldenburg Kampfflieger bleiben am Boden, U-Boote liegen auf dem Trockenen, Soldaten stehen ohne gute Ausrüstung da – der jüngste Bericht des Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels dokumentierte ein weiteres Mal erschreckende Fakten über den Zustand der Bundeswehr. Zwar wurde der Verteidigungsetat für das Jahr 2019 noch einmal aufgestockt. All die oben genannten Probleme kann das aber sicher nicht unmittelbar lösen.

Umso wichtiger ist deshalb, die jetzt an der Personalfront geplante Offensive. Durch finanzielle und soziale Anreize will man im Dienst befindliche Soldaten zum längeren Verbleib in der Armee bewegen und neue qualifizierte Leute locken. Das ist genau der richtige Weg. Denn nur durch derartige Verbesserungen wird es der Bundeswehr in Zukunft gelingen, geeigneten Nachwuchs zu rekrutieren. Schließlich bietet die freie Wirtschaft oftmals eine bessere Bezahlung und einen Job, der wesentlich ungefährlicher und familienfreundlicher ist. Dem muss das Verteidigungsministerium etwas entgegensetzen. Bunte Werbefilme, die Abenteuer pur versprechen, reichen da nicht aus.